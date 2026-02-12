La storia di Enea il più giovane abbonato della Roma che ha commosso il web

La storia di Enea, il più giovane tifoso della Roma, ha fatto il giro del web. Il piccolo, ricoverato in terapia intensiva, ha dimostrato una forza incredibile. Durante il suo ricovero, la mamma ha raccontato che spesso gli cantava due canzoni della sua squadra del cuore. La passione per la Roma ha unito tutti, facendo emergere un sentimento forte anche in un momento difficile.

Il bambino di un anno e mezzo ha subito già sei interventi per un’insufficienza intestinale cronica benigna. I genitori gli hanno regalato l'abbonamento allo stadio per portare normalità alla sua vita "Perché la Roma fa parte della nostra vita, della nostra quotidianità. In terapia intensiva gli cantavo quasi sempre solo due canzoni. E una di quelle era il coro 'Camminerò insieme a te'.” Così parla Valeria, mamma di Enea, il bambino di un anno e mezzo che ha ricevuto come regalo l’abbonamento in Tribuna Tevere Nord per seguire allo stadio l’AS Roma. La storia del piccolo ha commosso il web, in quanto già in questa giovane età ha dovuto affrontare diverse operazioni chirurgiche (ben sei) a causa di un’insufficienza intestinale cronica benigna.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Enea Roma

Catherine O’Hara è morta a 71 anni.

L'articolo racconta la toccante vicenda di Diego Dalla Palma, alle prese con una malattia autoimmune e una decisione importante riguardo il suo futuro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Enea Roma

Argomenti discussi: Gioia, mamma di Enea e Teseo, ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale: Leggevamo ad alta voce per i nostri bambini e avevamo l’impressione che in quei minuti i battiti dei loro cuoricini fossero più regolari; Nucleare: Enea pronta a giocare il ruolo di pivot per accelerare la ricerca; Enea, l'abbonato più giovane che ha vinto la partita per la vita; Inquinamento nel perimetro Itrec, il Tar boccia l'ordinanza della Provincia sugli obblighi di bonifica: accolti i ricorsi di Enea ed Eni.

Il più giovane abbonato della Roma commuove tutti: la storia da brividi del piccolo EneaROMA - Dalla Treccani: Enea, l’eroe progenitore dei Romani. Enea però è anche il nome del più giovane abbonato della Roma in questa stagione. Quando i suoi genitori, Valeria e Matteo, gli hanno regala ... msn.com

La Roma racconta la storia di Enea, il più giovane abbonato: ha vinto la partita con la vitaÈ una storia emozionante, quella che racconta la Roma attraverso i canali ufficiali. Il club giallorosso ha voluto celebrare Enea, il più. tuttomercatoweb.com

Il più giovane abbonato della #Roma commuove tutti: la storia da brividi del piccolo Enea x.com

La storia del piccolo Enea, più giovane abbonato in questa stagione - facebook.com facebook