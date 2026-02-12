La squadra di Zöggeler porta 4 medaglie all’Italia | gli azzurri dello slittino di bronzo nella prova a squadre

Gli atleti italiani dello slittino tornano a casa con quattro medaglie, tra cui un bronzo nella gara a squadre. È il risultato di una stagione intensa e piena di impegno, che ha visto la squadra guidata da Armin Zöggeler ottenere un’altra soddisfazione importante. Con questa medaglia, l’Italia raggiunge il numero 16 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un traguardo che dimostra la forza e la costanza degli azzurri in questa disciplina.

Medaglia numero 16 per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E medaglia numero 4 per la squadra di slittino, guidata dal leggendario Armin Zöggeler. Un bottino incredibile: è arrivata una medaglia in tutte le gare, eccezion fatta per il singolo femminile, dove Verena Hofer si è fermata al quarto posto. A dimostrare la forza degli azzurri, la medaglia di bronzo conquistata oggi nella prova a squadre. L'Italia è finita alle spalle della Germania e dell' Austria, due Nazioni con una grande tradizione nella disciplina. Zöggeler, signor sei medaglie in sei Olimpiadi consecutive, è riuscito a costruire una squadra in grado di raccogliere la sua eredità.

