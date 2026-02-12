la spinta delle aziende tra nuovi scenari e incentivi

In Italia, molte imprese spingono per investire in tecnologia e innovazione. Con i nuovi incentivi, cercano di adattarsi ai cambiamenti rapidi del mercato. La sfida è trasformare le incertezze in opportunità concrete, puntando su ricerca e intelligenza artificiale. Le aziende sono sempre più determinate a reinventarsi per restare competitive.

In un’era di reinvention dove le traiettorie sono molteplici e dove serve una visione che porti a una ridefinizione e personalizzazione dei modelli di business, l’impresa deve continuare a investire in ricerca, integrazione tecnologica, innovazione e AI per avere la possibilità di trasformare le incertezze in opportunità. Modena, con la sua inesauribile vitalità imprenditoriale, ha sempre saputo conciliare la ricchezza della tradizione con una spiccata propensione al miglioramento continuo. Un primo grande motore propulsore del progresso è rappresentato dalle startup innovative e dal loro approccio a digitalizzazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

