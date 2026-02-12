La sfida con la Valsa? E’ la più importante

Prima della sfida più importante contro la Valsa, gli atleti si preparano con intensità. La gara, decisiva per la classifica, richiede il massimo impegno. Gli sportivi sanno che ogni dettaglio può fare la differenza in questa occasione.

Prima di una gara che è fondamentale in termini di classifica è importante concentrarsi al massimo per ottenere il risultato. Lo sa la Valsa Group Modena, cui basterebbe un punto per blindare virtualmente il quarto posto, con la consapevolezza che però sono poche le squadre che hanno portato via punti dall' Eurosuole Forum. Lo sa la Lube Civitanova, che ha nei fatti l'obbligo di vincere da tre punti se vuole ancora mantenere le speranze di agguantare in extremis il quarto posto occupato proprio dai gialloblù. Lo sa anche Albino Massaccesi, ad e vicepresidente storico della Lube, che ha commentato così sia la sconfitta patita martedì in Champions League dai suoi a Montpellier (2-3), sia la vigilia della sfida con Modena: "C'è amarezza per non aver blindato la vetta della Pool E europea in Francia – le parole di Massaccesi – quando ormai la gara era in controllo, ma il fatto di aver perso al tie-break a Montpellier non ha pregiudicato nulla nella corsa al primato.

