La scomparsa di James Van Der Beek sconvolge il web | il ricordo collettivo tra messaggi commoventi e testimonianze personali

La notizia della morte di James Van Der Beek ha fatto il giro del web. La moglie Kimberly ha annunciato che l’attore si è spento serenamente questa mattina. In tanti sui social hanno scritto messaggi commoventi e condiviso ricordi personali. Il mondo dello spettacolo e i fan sono sotto shock.

L’annuncio della morte è arrivato attraverso un messaggio toccante condiviso dalla moglie, Kimberly Van Der Beek: “ Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico ”. Parole che hanno immediatamente fatto il giro del web, generando migliaia di messaggi di affetto da parte di fan e colleghi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La notizia ha colpito tutti questa mattina: James Van Der Beek, il protagonista di “Dawson’s Creek”, è morto a 48 anni.

L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto.

