La scala impossibile di Borromini nascosta dentro Palazzo Barberini | è uno dei rarissimi casi a Roma

A Palazzo Barberini, nel centro di Roma, si scopre una scala progettata da Borromini che pare sfidare le leggi della fisica. La struttura, nascosta tra le mura del palazzo, lascia senza parole chi entra e si trova di fronte a questa creazione insolita. È uno dei pochi esempi di questo tipo ancora visibili in città, eppure resta poco conosciuta. La scala sembra impossibile, ma esiste davvero, e ora si può ammirare da vicino.

Sapevi che a Palazzo Barberini, nel cuore di Roma, si cela una scala “ impossibile” realizzata da Francesco Borromini che sembra sfidare le regole dell’architettura? È molto più di una semplice scala: è un’opera che sorprende per forme e concezione. Un capolavoro poco noto al grande pubblico, inserito in un contesto che rende il caso ancora più raro anche in una città d’arte come la Capitale. LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: quali le migliori La scala impossibile di Borromini a Palazzo Barberini: una spirale ovale che inganna lo sguardo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’interno di Palazzo Barberini — oggi sede della Galleria Nazionale d’Arte Antica — convivono due scale monumentali progettate da due protagonisti assoluti del Barocco: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

