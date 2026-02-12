La Russia vuole chiudere WhatsApp | tensione con Meta

La Russia sta valutando di bloccare WhatsApp, l’app di messaggistica più usata nel paese. Le autorità russe accusano Meta di fare pressione sugli utenti e cercano di imporre nuove restrizioni. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, creando tensione tra Mosca e la società americana.

Il tentativo di blocco e l'accusa di pressione sugli utenti. La Russia intensifica lo scontro con WhatsApp, l'app di messaggistica più diffusa al mondo. Nelle ultime ore, secondo quanto denunciato dai canali ufficiali di Meta, le autorità russe avrebbero tentato di bloccare il funzionamento dell'applicazione con l'obiettivo di spingere gli utenti verso una piattaforma controllata dallo Stato. Nel messaggio diffuso dalla società si parla apertamente di un tentativo di costringere milioni di persone ad abbandonare WhatsApp per migrare su un servizio governativo. Una mossa che, secondo l'azienda, metterebbe a rischio la libertà di comunicazione privata e sicura nel Paese.

Le autorità russe hanno bloccato WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, che contava almeno 100 milioni di utenti nel paese.

In Russia, le autorità cercano di bloccare WhatsApp.

