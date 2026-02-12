Il governo russo ha annunciato di voler mettere un freno all’uso di Whatsapp, cercando di limitare la diffusione dell’app nel paese. Mentre alcuni media parlano di tentativi di censura, il Cremlino sostiene di chiedere semplicemente il rispetto delle leggi locali. La mossa ha scatenato reazioni contrastanti, ma per ora Whatsapp rimane attivo in Russia.

Il Cremlino vuole bloccare l’utilizzo di Whatsapp, aumentando il sistema di censura anche a livello messaggistico. A darne notizia è stata proprio Meta, che ha denunciato una manovra delle autorità russe di fermare il funzionamento dell’app per obbligare gli utenti ad utilizzare un altro servizio controllato dallo Stato. Come ha scritto l’azienda su X: «Il governo russo ha cercato di bloccare completamente Whatsapp nel tentativo di spingere le persone verso un’app di sorveglianza di proprietà dello Stato». « Cercare di escludere più di 100 milioni di utenti dalla possibilità di comunicazioni private e sicure costituisce un passo indietro che non può che portare a minore sicurezza per le persone in Russia – ha proseguito l’azienda -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Russia prova a censurare Whatsapp, ma il Cremlino si smarca: «Chiediamo di rispettare le leggi»

WhatsApp denuncia che le autorità russe cercano di bloccare completamente l’app nel Paese.

