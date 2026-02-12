La Russia blocca Whatsapp

La Russia ha bloccato ufficialmente l’accesso a WhatsApp nel paese. Gli utenti russi non riescono più a inviare messaggi o a usare l’app, che da giorni si trova fuori servizio. Mosca ha motivato questa decisione con l’intento di spingere le persone a usare una piattaforma di proprietà statale, parte di un progetto più ampio di rete controllata dallo Stato. La mossa ha creato scompiglio tra gli utenti e apre nuovi interrogativi sulla libertà di comunicazione nel paese.

In Russia WhatsApp denuncia il blocco dei servizi. Secondo Mosca l'obiettivo sarebbe spingere gli utenti verso una piattaforma di proprietà statale, nell'ambito del progetto di rete nazionale controllata. Servizio di Letizia Davoli TG2000.

