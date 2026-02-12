La Romagna fa scuola a Roma | l' Osservatorio sul turismo diventa un modello nazionale

Questa mattina alla Camera dei Deputati si è svolto un incontro tra rappresentanti della Romagna e i deputati nazionali. Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, ha presentato il modello turistico della regione. I deputati hanno ascoltato con attenzione, pronti a portare l’esperienza romagnola a livello nazionale.

Incontro a Montecitorio tra il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini e i deputati Caramanna, Buonguerrieri e Colombo Oggi, mercoledì, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un incontro istituzionale tra Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna e i deputati Gianluca Caramanna, responsabile nazionale turismo di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri e Beatriz Colombo. Al centro del colloquio, le strategie per il sostegno e lo sviluppo del comparto turistico romagnolo. Il presidente ha illustrato le attività che la Camera mette in campo per supportare le imprese del settore, con l'obiettivo di accrescere la competitività del territorio attraverso l'innovazione e l'analisi dei dati.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Romagna Roma

Questa mattina, al Prefettura di Napoli, si è parlato di creare un osservatorio antimafia dedicato al settore del turismo e della ristorazione.

La legge toscana sul fine vita rappresenta un esempio di legislazione regionale in Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Romagna Roma

Argomenti discussi: Convenzioni con le aziende, la regione che fa scuola; Nuovi periodi di vacanze e servizi diversi. Come si lavora per cambiare il calendario scolastico; Stipendi a sei cifre e premi di risultato: chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità romagnola; Libertà di insegnamento, la scuola si mobilita anche a Bologna.

Cisl Romagna. Scuola a Cervia: scompare l’istituto Cervia 3Il cambiamento è ormai tracciato: con l’ufficializzazione del decreto regionale, l’Istituto Comprensivo Cervia 3 si avvia all’assorbimento da parte del Cervia 2. Non è solo una questione di nomi che ... ravennawebtv.it

Scuola, in alcune zone dell'Emilia-Romagna classi con il 90% di ragazzi stranieri. La Regione: «Interverremo»In alcune zone dell'Emilia-Romagna ci sono classi composte al 90% da alunni di origine straniera. Per questo la Regione sta valutando come mettere in campo un riequilibrio, coinvolgendo anche le ... corrieredibologna.corriere.it

Lo sport entra nello zaino (e nella scuola) Siamo felici di annunciare il rinnovo della sponsorizzazione del Consorzio Romagna Iniziative, un partner fondamentale che ci permette di portare avanti il progetto “ATLETICA nello zaino” nelle scuole medie. - facebook.com facebook