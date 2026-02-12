La rete d’emergenza Telecardiologia nelle residenze Asp per attivare il 118

La rete d’emergenza si rafforza nelle residenze Asp con un nuovo sistema di telecardiologia. Ora, le strutture sono equipaggiate con monitor e defibrillatori, pronte a eseguire elettrocardiogrammi e monitorare i parametri vitali dei pazienti. In caso di emergenza, i dati vengono trasmessi in tempo reale alla centrale 118, permettendo un intervento più rapido anche senza l’arrivo immediato dei mezzi di soccorso.

La residenza sanitaria diventa una sorta di 'ambulanza', con tanto di apparecchiatura tecnologica – monitor defibrillatore – atta a prestare una prima assistenza sanitaria: ovvero a fare un elettrocardiogramma, monitorare i parametri vitali, in caso di necessità intervenire con defibrillatore e poi mandare tutti i dati alla Centrale operativa 118. Che in collegamento diretto con la struttura residenziale potrà fornire un teleconsulto e attivare l'intervento di soccorso vero e proprio, in base al bisogno intercettato. Sotto il nome di 'telecardiologia' ieri Asl Sud Est ha presentato l'innovativo progetto pilota attivato per Asp Siena.

