La reparto non è operativo bambina trasferita d' urgenza per una Ecmo

La piccola di tre mesi è stata trasferita d’urgenza a Bologna per ricevere un trattamento ECMO, una macchina che aiuta cuore e polmoni. Il reparto non è ancora operativo, e il suo trasferimento ha fatto scattare molte polemiche sulla gestione della sanità in regione. La neonata ha affrontato un viaggio di tre ore, un percorso che ha sollevato molte domande sulla disponibilità di strutture adeguate e sui tempi di intervento.

Tre ore di ambulanza per un trattamento salvavita negato nelle Marche. Scoppia la bufera politica Secondo l'esponente pentastellata, la Giunta Acquaroli avrebbe assistito passivamente alla fuga di figure chiave senza garantire una successione stabile o un piano di rilancio credibile.

Una bambina di Ancona è stata trasferita d’urgenza a Bologna dopo che la sua condizione si è aggravata e ha richiesto un supporto di ECMO, un intervento che la struttura locale non era in grado di eseguire.

