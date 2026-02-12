La Regione prova ad arrestare l’avanza della Xylella

La Regione Puglia ha deciso di intervenire duramente contro l’avanzata della Xylella fastidiosa. Ha stabilito che tutti i mandorli abbandonati, entro 400 metri dai confini delle zone colpite, devono essere estirpati. La misura mira a fermare la diffusione del batterio, che minaccia i vigneti e l’economia agricola della regione. La decisione ha già creato tensioni tra agricoltori e autorità, mentre si cerca di arginare un’emergenza che rischia di compromettere il futuro dell’agricoltura locale.

Xylella, la Puglia Affronta l'Emergenza: Estirpazione Obbligatoria dei Mandorli Abbandonati. La Regione Puglia ha disposto l'estirpazione obbligatoria dei mandorli abbandonati entro 400 metri dai confini delle aree delimitate a causa della Xylella fastidiosa, una decisione volta a proteggere il vitigno, pilastro dell'economia agricola regionale. L'intervento, attuato tramite l'Arif, mira a contenere la diffusione del batterio che minaccia la produzione di uva da tavola, merce di punta per l'agricoltura locale, e a preservare un patrimonio agricolo di inestimabile valore. Un Focolaio di Rischio: Il Mandorlo al Centro dell'Allerta.

