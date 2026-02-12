La realtà di Fury | 60.000 posti a Tottenham

Questa volta è Tottenham a fare da scenario a un evento importante nel mondo del pugilato. Tyson Fury affronterà Arslanbek Makhmudov davanti a 60.000 spettatori. Un incontro che tiene tutti con il fiato sospeso e che promette di riaccendere l’interesse per questa disciplina. La serata si preannuncia ricca di emozioni e di grande spettacolo.

Un grande appuntamento di pugilato pone al centro non solo lo scontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov, ma anche la capacità dell'evento di riaccendere l'interesse del pubblico e di rafforzare il valore del marchio. Il Tottenham Hotspur Stadium, con una capienza di circa 60.000 posti, è la cornice scelta per una serata che mira a dimostrare che il richiamo di Fury resta intatto nonostante le sconfitte recenti. Lo stadio da 60.000 posti non rappresenta una sede in fase di ricostruzione, ma una manifestazione di fiducia nel marchio. Il confronto arriva dopo due ko aO???????? Usyk nel 2024 e segna un tentativo di confermare l'appeal di Fury oltre le circostanze avverse.

