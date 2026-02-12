La Puglia del turismo sempre più in alto | ecco la visione di Decaro Starace e Scandale

La regione continua a crescere nel settore turistico. Negli ultimi anni, i numeri dimostrano una salita a doppia cifra, come sottolinea il presidente Antonio Decaro. La Puglia attrae sempre più visitatori e investimenti, confermando il suo ruolo di destinazione principale nel sud Italia.

È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella presentata alla 46esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Lo conferma il report sui flussi turistici del 2025 (qui il dossier con i dati) presentato dal governatore della Regione Puglia Antonio Decaro, dall’assessora al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace e dal commissario di Pugliapromozione Luca Scandale. “I dati che presentiamo oggi raccontano una Puglia che, negli ultimi anni, ha compiuto una crescita complessiva a doppia cifra. Nel solco di questo lavoro vogliamo continuare, analizzando i flussi, studiando i dati, per intercettare nuovi mercati e nuovi target.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La neoeletta Graziamaria Starace si è seduta oggi tra i banchi della Giunta regionale, emozionata ma determinata.

Argomenti discussi: La Puglia del turismo supera i 22 milioni di presenze in un anno: Arrivi dall'estero in crescita del 25%; Anche la Puglia protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo: qualità, equilibrio territoriale e nuovi sviluppi; BIT 2026, Report del Turismo in Puglia (2025): cresce Taranto; Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia. Al via le richieste di inventariazione della finestra di candidatura per l'anno 2026 per tutte le sezioni dell'Inventario.

