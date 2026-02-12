La Provincia di Trento ha aperto un concorso pubblico per assumere trenta nuovi forestali, con l’obiettivo di rafforzare il personale del Corpo forestale e migliorare la gestione delle aree verdi e delle risorse naturali. Nei giorni scorsi, l’ente ha pubblicato il bando, specificando che le candidature devono essere inviate entro la scadenza prevista, e prevedendo un percorso di esami e formazione professionale per i candidati selezionati. La selezione si rivolge a chi desidera lavorare in un settore che richiede competenze tecniche e attenzione all’ambiente, e rappresenta un’opportunità concreta per entrare in servizio stabile con un contratto a tempo ind

Nei giorni scorsi è stato indetto un concorso pubblico per esami e corso di formazione professionale per assumere a tempo indeterminato trenta persone da inserire nel Corpo forestale della Provincia di Trento. Al termine del corso – comunica la Provincia – i candidati dovranno svolgere due prove: una scritta e una praticaorale. Dopodiché dovranno sostenere le prove d’esame del concorso, composte da un’eventuale preselezione, una prova scritta e una orale. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente online entro e non oltre le 23:59 del 13 marzo 2026. Per avere ulteriori informazioni a riguardo, è possibile consultare il sito della Provincia o rivolgersi all’Ufficio Concorsi e assunzioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sun, azienda responsabile del trasporto pubblico a Novara e zone limitrofe, annuncia l’apertura di una selezione per nuovi autisti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: ? La Provincia cerca nuovi forestali: come fare per candidarsi; Corpo permanente dei vigili del fuoco cerca nuovi professionisti - Autonome Provinz Bozen; Pro Loco cerca nuovi volontari Siamo pochi e facciamo fatica; Opportunità lavorative in Sicilia, le principali offerte e posizioni aperte del 5 febbraio.

Vigili del fuoco, il Corpo permanente di Bolzano cerca nuovi professionisti: ecco i dettagliBOLZANO. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano cerca nuovi rinforzi: per candidarsi, dice la Provincia, si sarà tempo fino al 6 marzo 2026 e i posti per la sede del capoluogo altoatesino ... ildolomiti.it

PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO CERCA 33 NUOVI PROFESSIONISTI UNDER 30»Il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco cerca nuovi rinforzi. I posti per la sede di Bolzano verranno occupati attraverso un corso-concorso. Per candidarsi ... agenziagiornalisticaopinione.it

Siete alla ricerca di un’azienda per i vostri uffici, per il vostro appartamento, per i vostri condomini, per il vostro capannone o altri spazi industriali Da oltre 30 anni siamo il punto di riferimento in città e provincia per chi cerca qualità, trasparenza e un servizio di - facebook.com facebook