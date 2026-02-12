La protesta dei trattori arriva a Pordenone | venerdì l' incontro in prefettura

Venerdì mattina, i trattori hanno bloccato le strade di Pordenone per chiedere un incontro in prefettura. Gli agricoltori hanno spiegato le difficoltà che stanno vivendo e hanno ottenuto un appuntamento per portare le loro istanze. La protesta è stata visibile in varie zone della città, con le macchine agricole ferme lungo le vie principali.

Il sit-in si terrà il 13 febbraio in piazza del Popolo. Tra i tremi sul tavolo l'aumento dei costi e il trattato Mercosur La protesta dei trattori approda anche a Pordenone. Gli agricoltori hanno chiesto e ottenuto un incontro in prefettura per segnalare le difficoltà che il settore primario sta affrontando di recenti. Problemi che rendono sempre più complicato gestire un'impresa alla luce dei costi, le spese e della possibile entrata in vigore del trattato Mercosur. L'incontro è previsto nella giornata di venerdì 13 febbraio alle 9. Un confronto che sarà preceduto all'arrivo di dodici trattori in piazza del Popolo, come già è avvenuto in passato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

