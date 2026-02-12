La domanda sulla prossima diagonale di Padova si fa sempre più concreta. Amir Golzadeh, protagonista di questa storia, sta attirando l’attenzione nel campionato di Superlega. Dopo aver passato settimane in Qatar, la sua situazione sembra avvicinare un possibile trasferimento in Italia. I tifosi e gli addetti ai lavori restano in attesa di novità ufficiali, mentre la squadra si prepara a eventuali cambiamenti.

La situazione di Amir Golzadeh sta interessando con forza il panorama della Superlega, dopo le ultime settimane che hanno visto la sua permanenza in Qatar in bilico tra opportunità e ritorni possibili. L’esito della trattativa sembra orientato verso una svolta importante, con Padova tra le candidate principali. Le indiscrezioni indicano un percorso che potrebbe tradursi in un contributo immediato alla squadra veneta, già a partire dalla prossima stagione, mantenendo però una prospettiva di ritorno in Europa. La pista padovana appare concreta e sostenuta da contatti che rientrano in una logica di valorizzazione di talenti iraniani nel contesto italiano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La prossima diagonale di Padova sarà tutta iraniana?

Approfondimenti su Padova iraniana

