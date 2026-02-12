La Promessa anticipazioni 13 febbraio | Catalina affronta Alonso e rivela tutto su Adriano

Domani, nella soap spagnola La Promessa, Catalina prende finalmente il coraggio e affronta Alonso. Rivela che Adriano è il padre dei gemelli e mette fine a mesi di mistero. La scena si annuncia tesa, con Catalina che decide di parlare apertamente dopo tante bugie e silenzi. La puntata promette colpi di scena e confronti decisivi tra i personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina rompe il silenzio e affronta Don Alonso, rivelando che Adriano è il padre dei gemelli. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Toño lavora con Manuel ma non si avvicina a Simona. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro è fuori di sé: dopo aver trovato l'invito per il dottor Rufino tra le carte di Don Lorenzo, corre da Pia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

