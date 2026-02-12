La professoressa amante di Messina Denaro finisce a processo | Lo ha aiutato durante la latitanza

La professoressa Floriana Calcagno finisce sotto processo. Secondo l’accusa, avrebbe aiutato Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, coprendolo e favorendolo in vari modi. La donna, insegnante e amante del boss mafioso, è stata rinviata a giudizio su richiesta del pubblico ministero Gianluca De Leo. La vicenda si aggiunge alle indagini su uno dei latitanti più ricercati in Italia.

Rinviata a giudizio Floriana Calcagno. La donna si era presentata spontaneamente in Procura 5 giorni dopo la cattura del boss, raccontando che a lei si sarebbe presentato come Francesco Salsi e che solo dopo l'arresto avrebbe capito chi fosse realmente. Una versione però che non ha mai convinto gli inquirenti Avrebbe favorito e coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro e per questo ora Floriana Calcagno, una delle insegnanti amanti del mafioso, è stata rinviata a giudizio, come richiesto dal sostituto procuratore Gianluca De Leo. Il processo inizierà il prossimo 4 maggio. La donna si era presentata spontaneamente in Procura il 21 gennaio del 2023, cioè cinque giorni dopo l'arresto di Messina Denaro, dopo una latitanza durata quasi trent'anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un ex avvocato è finito sotto processo con l’accusa di aver gestito la cassa del clan di Matteo Messina Denaro.

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso.

