La Polizia intensifica i controlli

La polizia di Città di Castello ha intensificato i controlli negli ultimi giorni. Sono stati identificati sessanta cittadini e controllati più di trenta veicoli. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza nel centro e nelle zone più frequentate della città. Nessun episodio particolare, ma l’attività continua per prevenire problemi e mantenere l’ordine pubblico.

CITTÀ DI CASTELLO – Sono stati sessanta i cittadini identificati e oltre 30 i veicoli controllati nell’ambito dell’ultima operazione condotta dalla polizia di Città di Castello. Questi numeri sono il bilancio dell’attività di prevenzione intensificata nei giorni scorsi nel territorio, per incrementare i livelli di sicurezza urbana, a prevenire i furti e i reati in genere nelle aree di maggiore aggregazione e transito. L’intervento ha interessato le zone più popolate del territorio tifernate, avvalendosi di un dispositivo potenziato con gli agenti del locale Commissariato che sono stati coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, permettendo un presidio capillare non solo sulle strade, ma anche negli esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Polizia intensifica i controlli Approfondimenti su Polizia CittàDiCastello La Polizia intensifica i controlli nel Vallo di Lauro: denunciate tre persone Polizia municipale intensifica controlli: autovelox e Scout attivi fino all’8 febbraio La Polizia municipale di Messina ha rafforzato i controlli sulla strada. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CROTONE: LA POLIZIA INTENSIFICA I CONTROLLI Ultime notizie su Polizia CittàDiCastello Argomenti discussi: La Polizia intensifica i controlli; La Polizia intensifica i controlli: arrestato 18enne evaso dagli arresti domiciliari; LA POLIZIA DI STATO DI CAPITANATA INTENSIFICA I CONTROLLI SULL’USO SREGOLATO DI BICI E MONOPATTINI; La Polizia Locale intensifica i controlli a Sud della città e arresta uno spacciatore. Spaccio a Porta Capuana, arrestato 49enne dopo una colluttazione con la poliziaContinuano i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli contro il traffico di droga nelle aree più sensibili della città. Nel mirino degli ... cronachedellacampania.it QUESTURA DI BOLZANO * «LA POLIZIA INTENSIFICA I CONTROLLI AL BRENNERO, DENUNCIATA UNA 21ENNE PER POSSESSO DI MARIJUANA»In concomitanza con lo svolgimento dei giochi olimpici Milano-Cortina il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha intensificato i servizi sul territorio con particolare attenzione ai controlli delle pe ... agenziagiornalisticaopinione.it La Polizia di Stato intensifica i controlli sul territorio: un brasiliano arrestato e un tentativo di furto fermato grazie alla prontezza della vigilanza - facebook.com facebook La Polizia di Stato di #Reggio intensifica i controlli: emessi Daspo, fogli di via e ammonimenti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.