La Polizia intensifica i controlli

La polizia di Città di Castello ha intensificato i controlli negli ultimi giorni. Sono stati identificati sessanta cittadini e controllati più di trenta veicoli. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza nel centro e nelle zone più frequentate della città. Nessun episodio particolare, ma l’attività continua per prevenire problemi e mantenere l’ordine pubblico.

CITTÀ DI CASTELLO – Sono stati sessanta i cittadini identificati e oltre 30 i veicoli controllati nell’ambito dell’ultima operazione condotta dalla polizia di Città di Castello. Questi numeri sono il bilancio dell’attività di prevenzione intensificata nei giorni scorsi nel territorio, per incrementare i livelli di sicurezza urbana, a prevenire i furti e i reati in genere nelle aree di maggiore aggregazione e transito. L’intervento ha interessato le zone più popolate del territorio tifernate, avvalendosi di un dispositivo potenziato con gli agenti del locale Commissariato che sono stati coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, permettendo un presidio capillare non solo sulle strade, ma anche negli esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

