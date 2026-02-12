Al Super Bowl LX di Santa Clara, i Green Day salgono sul palco e scatenano le polemiche. La band, nota per le sue posizioni politiche, apre l’evento con un medley di pezzi che criticano il potere e il sistema. Ma questa volta, qualcosa cambia: gli slogan politici spariscono, lasciando spazio a musica senza messaggi diretti. I social si riempiono di commenti, molti si chiedono perché i Green Day abbiano scelto di non usare parole forti davanti a milioni di spettatori. La scena si accende di discussioni: è una scelta strategica o un

Al Super Bowl LX, nello stadio di Santa Clara, c’erano anche i Green Day. Una delle band più politiche del rock americano ha aperto la giornata dell’evento sportivo più seguito al mondo con un medley di brani iconici e apertamente critici verso il potere: Good Riddance (Time Of Your Life), Holiday, Boulevard of Broken Dreams e American Idiot. Eppure, chi si aspettava slogan diretti contro Donald Trump, contro il mondo MAGA o contro l’establishment conservatore è rimasto sorpreso. Sul palco del Super Bowl non si sono sentite le frasi che da anni caratterizzano le esibizioni dal vivo del gruppo. Non per distrazione, ma per una scelta precisa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La polemica sul silenzio dei Green Day: perché al Super Bowl gli slogan scompaiono (e i social si infiammano)

Donald Trump ha espresso chiaramente la sua opinione sul palco del Super Bowl 2026, manifestando il suo dissenso nei confronti di Bad Bunny e dei Green Day.

I Green Day si esibiranno alla cerimonia di apertura del Super Bowl 2026, che si terrà nella baia di San Francisco.

