La pizzeria come copertura | arrestato pusher con sei etti di cocaina

La Guardia di Finanza di Padova ha arrestato un uomo che nascondeva sei etti di cocaina in una pizzeria. I finanzieri hanno scoperto il traffico di droga durante un blitz nel centro della città. L’uomo era stato scelto come copertura per il suo lavoro nel locale. Ora è in cella in attesa di giudizio.

Il 3 febbraio la Guardia di Finanza di Padova ha messo le manette ai polsi ad un tunisino di 58 anni proprietario assieme alla moglie di un locale in via dei Colli a Brusegana. Sequestrato l'esercizio commerciale La Guardia di Finanza del comando provinciale di Padova ha inferto un duro colpo al mercato dello spaccio di cocaina in città, ma anche nell'area delle Terme. Le consegne a domicilio piuttosto sporadiche per essere una pizzeria da asporto. E allo stesso tempo in un chilometraggio anomalo rispetto al luogo di lavoro. Solitamente queste attività lavorano con clienti della zona raggiungibili a stretto giro.

