La piccola Luna adottata e poi abbandonata di nuovo Ha bisogno di una famiglia | fatevi avanti per questo scricciolo

La piccola Luna, una meticcia di circa 4-5 anni e appena 5 chili, torna nel canile dopo essere stata adottata. La donna che l’aveva presa ha deciso di lasciarla di nuovo, perché si è resa conto che non poteva prendersene cura a causa di una malattia. Ora, la sua storia torna a scuotere chi si occupa di animali abbandonati, mentre si cerca qualcuno disposto a offrirle una famiglia stabile.

La piccola Luna, una meticcia di soli 5 chili e di 4-5 anni, era stata adottata ma a causa di una malattia chi l'aveva presa con sé ha deciso di riportarla in canile. Per evitare che finisse di nuovo dentro un box, ora è in stallo in un rifugio a Napoli. L'appello del fondatore de "L'emozione non ha voce": "Qualcuno si faccia avanti per lei: è piccola e la vita in un ambiente condiviso con altri cani di taglia medio grande non le fa bene".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Luna Adottata

Una donna ha scoperto che il marito abusava della loro cagnolina, mettendo le telecamere in casa.

Chiara Ferragni commenta il proscioglimento nel caso Pandoro, parlando delle difficoltà affrontate durante il procedimento giudiziario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luna Adottata

La piccola Luna, adottata e poi abbandonata di nuovo. Ha bisogno di una famiglia: fatevi avanti per questo scriccioloLa piccola Luna, una meticcia di soli 5 chili e di 4-5 anni, era stata adottata ma a causa di una malattia chi l'aveva presa con sé ha deciso di riportarla ... fanpage.it

LUNA CERCA UNA SECONDA POSSIBILITÀ Lei è Luna, ha 2 anni, taglia piccola (meno di 10 kg)… uno di quei cagnolini che potresti tenere in braccio, ma che in realtà porta dentro un cuore enorme. La sua umana non c’è più. È venuta a mancare… e a - facebook.com facebook

Ma piccola Forza Luna sei tanto amata! x.com