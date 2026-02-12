La Penna arbitro di Inter Juve i precedenti con i bianconeri | c’è un ricordo amaro Tutti i numeri con il direttore di gara

La partita tra Inter e Juventus si avvicina e il nome dell’arbitro, La Penna, fa già discutere. I precedenti con i bianconeri non sono incoraggianti: ci sono situazioni passate che ancora bruciano e che i tifosi juventini ricordano bene. La Penna ha già diretto alcune gare della Juventus, e non tutte sono andate nel modo giusto, lasciando un ricordo amaro tra i supporters bianconeri. Ora, con questa nuova sfida, la domanda è se questa volta ci sarà una svolta o se i nervi saranno di nuovo tesi.

La Penna è l’arbitro di Inter Juve. I precedenti con i bianconeri non sono sempre positivi. E la sconfitta contro la Fiorentina.. Il clima intorno al Derby d’Italia si fa rovente e, oltre ai protagonisti in campo, l’attenzione dei media e dei tifosi si sposta inevitabilmente sulla squadra arbitrale. In un momento storico segnato da fortissime tensioni tra club e classe arbitrale, la designazione per la sfida di San Siro assume un peso specifico enorme. Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l’arbitro del big match di sabato sera tra Inter e Juventus. Per il fischietto capitolino non si tratta di una gara qualunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

