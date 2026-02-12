La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico per un hotel di lusso Per vincere l’oro ci servono privacy e confort

La nazionale canadese di hockey ha lasciato il Villaggio Olimpico dopo solo due giorni. I giocatori hanno deciso di trasferirsi in un hotel di lusso, dicendo che per vincere l’oro hanno bisogno di privacy e comfort. La scelta ha sorpreso un po’ tutti, ma loro sono decisi a concentrarsi al massimo sul torneo.

Milano – Hanno resistito appena due giorni all’interno del Villaggio Olimpico e per concentrarsi meglio sul torneo di hockey (in cui sono fra i favoriti) si sono trasferiti in un hotel a cinque stelle. Ma gli atleti supermilionari della nazionale canadese (solo considerando il valore dei loro compensi da contratto, il team viene valutato oltre i 220 milioni di dollari) hanno mostrato tutta la loro normalità quando sono stati avvistati in metropolitana per muoversi fra sedute di allenamento e tempo libero. Miliardari pendolari in metrò. L’Olimpiade delle contraddizioni è anche questo, di sicuro agli occhi stupiti di tanti curiosi quei ragazzoni atletici e ingombranti, tutti in rosso, giacca e cappellino, con la foglia d’acero a undici punte bene in vista, non sono passati inosservati sulle carrozze affollate della metro come normalissimi pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Canada Hockey

La nazionale canadese di hockey maschile ha deciso di abbandonare il villaggio olimpico.

L’allarme norovirus si fa sentire nel Villaggio Olimpico di Milano.

Ultime notizie su Canada Hockey

