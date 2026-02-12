La musica può salvare | alla scoperta di Nyx

La musica ha preso il sopravvento nella vita di Nyx, una giovane cantante di Milano. Dopo anni di depressione, nel 2018 ha deciso di aprire il suo cuore e di cantare, trovando nella musica un modo per guarire e rinascere. Ora, la sua storia si intreccia con quella di chi crede nel potere curativo delle note.

MILANO – La musica può salvare, curare e far rinascere. È da questa profonda verità che nasce il percorso artistico di Nyx che ha iniziato a cantare nel 2018, in uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato da una forte depressione. In quel periodo, la musica è diventata un rifugio e uno strumento di sopravvivenza emotiva: un mezzo per dare voce al dolore, ma anche alla speranza. Cantare le ha permesso di liberare emozioni intense, rabbia, risentimento e solitudine, soprattutto verso chi si era allontanato invece di offrirle aiuto. Proprio da questa sofferenza è nato il suo primo brano inedito, scritto come atto di sfogo e di resistenza interiore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

