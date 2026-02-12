La moglie di James Van Der Beek chiede aiuto per i 6 figli | Dopo le cure non abbiamo niente E i fan donano milioni di dollari | Sei il nostro Dawson

La moglie di James Van Der Beek ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto. Kimberly ha spiegato che, dopo le cure per la famiglia, non hanno più soldi e sono in difficoltà. In poche ore, i fan hanno risposto donando milioni di dollari. Molti hanno commentato con affetto, chiamando James “il nostro Dawson” e sottolineando la generosità della community. La famiglia si trova ora a affrontare una crisi economica, ma il supporto dei fan le dà un po’ di speranza.

“I miei amici hanno creato questo link per supportare me e i miei figli. Con gratitudine e il cuore spezzato”, firmato Kimberly Van Der Beek, la moglie di James. Il link porta a una pagina di gofundme, la piattaforma per le raccolte fondi. Alle ore 16 del 12 febbraio, neanche 24 ore dopo la scomparsa dell’attore, la sottoscrizione ha superato 1,4 milioni di dollari. Un enorme, affettuoso abbraccio collettivo. Un catalogo infinito di piccole e grandi donazioni accompagnate da decine di migliaia di messaggi. “Il lavoro di James continuerà a vivere, così come la sua famiglia, che è testimonianza della sua umanità e del suo amore”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

