La magia del circo Gravity debutta a Perugia

Questa sera a Perugia il circo Gravity ha aperto le porte al pubblico. Lo spettacolo porta in scena piloti che volano con le moto freestyle, acrobati, equilibristi e illusionisti. Tutto si svolge sotto un grande tendone colorato a Pian di Massiano, con attrazioni che sorprendono e divertono gli spettatori. La serata promette emozioni forti e spettacoli spericolati su un palco acquatico.

Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati, illusionisti e attrazioni spericolate su un palco acquatico sotto il grande tendone colorato allestito a Pian di Massiano. Il circo più spericolato del mondo arriva per la prima volta a Perugia con lo spettacolo che la compagnia 'Gravity' presenta da domani a domenica 22 febbraio nell'area di Pian di Massiano. "Equilibrium - Extreme Live Experience" (nella foto) è il titolo dello show che gli organizzatori definiscono "un connubio fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, su un palco moderno ricco di effetti acquatici".

