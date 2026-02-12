La lobby gay? Strumentalizzazioni e attacchi scomposti Ranucci fa la vittima per attaccare Giletti e Cerno

Il caso Ranucci torna sotto i riflettori dopo che il conduttore di Report ha deciso di rispondere alle polemiche. Dopo aver pubblicato un post per spiegare la sua versione, Ranucci ha rilasciato anche un’intervista a La Repubblica, in cui si è presentato come vittima di un attacco orchestrato contro di lui. La polemica si accende ancora, tra accuse e difese, senza che si vada verso una soluzione immediata.

Il “caso Ranucci” prosegue e ad alimentarlo è lo stesso conduttore di Report che, dopo aver fatto un post in cui spiega le sue ragioni a seguito della pubblicazione, da parte di Massimo Giletti, su Rai Tre, delle conversazioni con Maria Rosaria Boccia, ha rilasciato anche un’intervista a La Repubblica. Quelle chat mostrate da Giletti confermano quanto svelato in precedenza da il Giornale, che era però stato oggetto di critiche insieme al direttore Tommaso Cerno. Mentre ora da sinistra c’è un silenzio imbarazzato da parte di chi si è sempre schierato senza se e senza ma con il conduttore, sparando a zero su Cerno, lui tenta in tutti i modi di ribaltare la ricostruzione, muovendo nuove accuse per provare a ottenere nuovamente quell’aura vittimistica che finora l’ha accompagnato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci.

#Maria-Rosaria-Boccia- Ranucci || Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio e spiega i messaggi scambiati con Ranucci.

