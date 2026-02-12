La Lega sgombera il Grattacielo di Ferrara

La Lega ha deciso di sgomberare il Grattacielo di Ferrara. I proprietari sono stati chiamati a liberare l’edificio entro le 7 di giovedì 12 febbraio 2026. Le autorità hanno dato l’ordine, e ora si attende l’inizio delle operazioni di sgombero.

«Chiediamo a tutti i proprietari di essere disponibili dalle ore 7 del giorno giovedì 1222026 allo scopo di consentire le operazioni di sgombero secondo quanto richiesto dalle autorità». La comunicazione è arrivata ieri mattina agli abitanti rimasti nella torre A e C del grattacielo di Ferrara, dopo lo sgombero della palazzina B, l'11 gennaio scorso, a seguito di un incendio. Come ha scritto il manifesto 4 giorni fa, il grattacielo, situato davanti alla stazione della città estense, aveva 500 residenti, parte del Gad, un quartiere multietnico sul quale la destra ha costruito una narrazione tossica che le ha consentito di vincere le elezioni amministrative.

