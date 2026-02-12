La Lazio perde Pedro… ma uccide il campione e va in semifinale di Coppa

La Lazio ha perso Pedro, ma questa volta il colpo più duro arriva da un’altra parte. La squadra ha eliminato il campione e si prepara a giocarsi la semifinale di Coppa. La notizia ha sorpreso molti, perché la crisi in atto sembrava aver messo in discussione anche questa possibilità. Ora, i biancocelesti cercano di reagire e di sfruttare al massimo questa occasione, nonostante le tensioni e le difficoltà che attraversano.

2026-02-12 00:28:00 Il web è in trepidazione: IL lazio impantanato in una grave crisi istituzionale, ha finalmente ricevuto buone notizie. Le "aquile" Ha sconfitto, ai rigori, il Bologna campione in carica per avanzare a Semifinali di Coppa, dove il Atalanta. Tuttavia, il pareggio dei quarti di finale, una partita unica, non è iniziato bene per gli alunni di Maurizio Sarri. Tra Provedel e la traversa hanno impedito Cambiaghi apre le marcature al 15?. Poco dopo, al 30?, è 1-0. Ha preso un angolo Nicola Moro e annuì marchio libero Santi Casto nel primo seme. A peggiorare le cose, la Lazio ha ricevuto una nuova battuta d'arresto poco prima dell'intervallo.

