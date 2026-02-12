la lazio batte il bologna ai rigori e vola in semifinale

La Lazio supera il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Sarri ha combattuto fino all’ultimo minuto, poi ha fatto valere la freddezza dal dischetto. Nella notte di Bologna, i biancocelesti hanno conquistato il passaggio del turno e ora si preparano ad affrontare l’Atalanta.

AGI - Come per il Como ieri sera a Napoli, anche alla Lazio servono i calci di rigore per superare il Bologna al Dall'Ara e strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia dove ad attenderla c'è l' Atalanta. Noslin risponde a Castro per l'1-1 al termine dei due tempi regolamentari. Dagli undici metri fatali agli emiliani gli errori di due specialisti come Ferguson e Orsolini. Per Italiano e Sarri può essere la partita del riscatto, entrambi lo sanno e schierano la migliore formazione possibile: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi nel terzetto d'archi rossoblù a sostegno della punta Castro. Sul fronte opposto viene confermato il tridente biancoceleste che ha pareggiato domenica allo Stadium con la Juventus. 🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su Lazio Bologna

Ultime notizie su Lazio Bologna

Coppa Italia: Bologna ko ai rigori, la Lazio in semifinaleLa Lazio batte il Bologna 4-1 ai rigori al Dall'Ara e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove sfiderà l'Atalanta. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1, con le reti di Castro e Noslin. ansa.it

Lazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori. Le pagelle: Provedel eroe (7,5), Noslin bomber vero (7). Pedro, sfortuna nera (6)La Lazio vola in semifinale, battendo ai rigori il Bologna. Durante i 90', un gol a testa. Alla rete di Castro nella prima frazione di gioco risponde Noslin ... leggo.it

