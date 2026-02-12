La Lanterna di Sant' Agata fa tappa nel modenese

La Lanterna di Sant'Agata arriva nel modenese per le celebrazioni del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. A Catania si tiene un Giubileo che durerà fino al 18 agosto, con eventi e pellegrinaggi dedicati alla santa.

In occasione delle celebrazioni del 9° centenario della traslazione da Costantinopoli delle reliquie di Sant’Agata, a Catania è stato indetto un Giubileo Agatino che è iniziato l’11 gennaio e si concluderà il 18 agosto. Il progetto nasce dal desiderio di unire idealmente l’Italia, da Modena a Catania, attraverso un segno semplice e universale: una Lanterna. Lo scorso 7 febbraio la Lanterna è arrivata a Carpi, prima tappa del percorso nazionale. Ha attraversato il centro cittadino passando davanti alla Cattedrale, arrivando poi alla chiesa della Santissima Trinità della Parrocchia di Cibeno (Carpi) che ha come patrona proprio Sant’Agata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Lanterna SantAgata

La festa di Sant’Agata si prepara a una stagione importante.

Osama Zoghlami si aggiudica il Trofeo Sant’Agata dopo aver battuto Meucci nel derby azzurro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lanterna SantAgata

Argomenti discussi: La lanterna di Sant’Agata unisce l’Italia: parte il progetto tra comunità e spiritualità; Il servizio del CISOM dietro le quinte della Festa di Sant’Agata; Istria, Fiume e Dalmazia, una mostra per il Giorno del Ricordo inaugura la sala ex Poste a Palazzo Pio; Viaggio a Genova nei 5 luoghi di De André.

Lla lanterna di Sant’Agata unisce l’Italia: parte il progetto tra comunità e spiritualitàPrende avvio La Lanterna di Sant’Agata – Un cammino di comunità e di pace, iniziativa promossa dai Comitati provinciali US Acli di Catania e Modena, inserita nel contesto delle celebrazioni […] ... blogsicilia.it

La Lanterna di Sant’Agata, la marcia di pace parte da Carpi e arriverà a CataniaUna lanterna viaggerà da Carpi a Catania come una luce che cammina tra le persone in segno di pace. Dopo la benedizione dell’Arcivescovo Renna il 5 febbraio nel giorno dedicato a Sant’Agata patrona di ... temponews.it

Dopo la sinergia per la festa di Sant’Agata nuova collaborazione tra le nostre reti e @rtl1025 in occasione del festival di Sanremo. Grazie alla radio più ascoltata in italia, @antennasiciliatv @telecolortv e @siciliaweb_ presenteranno già dal 23 di questo mese - facebook.com facebook