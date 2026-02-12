La guerra tra maestri spirituali finisce in tribunale | guru indiano denunciato dall' avversaria

La disputa tra due guru indiani finisce in tribunale. Un uomo di 75 anni, di origini siciliane, è stato denunciato dalla sua avversaria. Sul web, gestisce un canale YouTube dedicato alla spiritualità indiana e agli insegnamenti dell’induismo, ma ora la sua vita si complica tra accuse e accuse di diffamazione.

Al centro della disputa "teologica" una serie di presunti insulti rilanciati sul canale YouTube che sono già costati all'autore un decreto penale di condanna Lui è un 75enne di origini siciliane che, sul web, ha un canale YouTube dedicato alla spiritualità indiana e agli insegnamenti dell'induismo. Lei, invece, è un'artista e cantante residente nel riminese che, sempre in rete, si promuove come “Viaggiatrice dei mondi dello spirito” e divulgatrice attraverso conferenze, seminari, formazioni e concerti sacri della mistica indiana. Tra i due sarebbero nate delle dispute “teologiche” a distanza e che hanno avuto su internet un loro primo campo di battaglia nel quale, ad avere la peggio, è stato il primo guru denunciato dall'avversaria per essere stata descritta come "ambiziosa e perfida" e "pronta a tutto per arrivare al potere".🔗 Leggi su Riminitoday.it

