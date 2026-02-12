La giunta approva la revisione del percorso della ciclovia VenTo al Lido

La giunta comunale di Venezia approva la revisione del percorso della ciclovia VenTo al Lido, dopo le proteste di alcuni residenti che temevano l’impatto sul quartiere e le successive discussioni con tecnici e amministratori, incluso il sindaco.

Dopo le proteste e i confronti con l'amministrazione comunale si è formalizzato il provvedimento che riguarda una parte del tracciato sul fronte lagunare Il tracciato del tratto veneziano della ciclovia VenTo, che collegherà il capoluogo lagunare a Torino, ha incontrato nei mesi scorsi l'opposizione di una parte dei residenti del Lido; in seguito alle proteste, e poi agli incontri con i tecnici e con i rappresentanti del Comune (incluso il sindaco Luigi Brugnaro), l'amministrazione ha scelto di modificare il percorso. E oggi ha formalizzato la decisione con una delibera di giunta che contiene l'atto di indirizzo per l'avvio della nuova progettazione, finalizzata alla successiva realizzazione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La giunta di Venezia ha deciso di fermare il progetto della ciclovia al Lido.

