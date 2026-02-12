la giornata perfetta che conferma il dominio europeo alle olimpiadi

Ieri l’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro in tre diverse discipline alle Olimpiadi, confermando la forza dello sport europeo. Tre successi che confermano il dominio del Vecchio Continente in questa giornata, mentre gli Stati Uniti superano la Svizzera nel medagliere.

Nella lunga giornata di ieri, che segna il sorpasso degli Stati Uniti sulla Svizzera, si sono visti ben tre en plein europei, in tre competizioni diverse, con i tre metalli tutti per noi. Il mercato unico delle medaglie targato Ue si impone di nuovo. Ma andiamo con ordine: iniziamo dallo slittino, che parla tedesco e mette l’Europa davanti a tutti. Grande exploit in serata dei due team europei, donne prima e uomini poi, specializzati nello slittino doppio. Di tre parti diverse d’Europa, ma tutti di lingua madre tedesca, i nostri atleti hanno portato a casa il doppio triplete, oro-argento-bronzo, sia uomini che donne, sulla pista ghiacciatissima di Cortina, raggiungendo impressionanti velocità (oltre 140 kmora). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Federica Brignone ha confermato che parteciperà alla discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

