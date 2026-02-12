La Gioia | il film che ti lascia col nodo in gola

La provincia di Torino ricorda ancora il caso di Gloria Rosboch, l’insegnante uccisa nel 2016 dall’ex studente Gabriele Defilippi. Quel delitto ha lasciato un segno profondo tra la gente e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Oggi quella tragedia rivive attraverso un film che mette in scena la storia di Gloria, lasciando lo spettatore con il nodo in gola. Un film che non dimentica e che porta alla luce le ombre di un episodio che ha segnato una comunità intera.

Nel 2016 la provincia torinese fu scossa da un caso di cronaca destinato a rimanere nell'immaginario collettivo: l'omicidio di Gloria Rosboch, insegnante tradita e raggirata dall'ex studente Gabriele Defilippi. Una storia di solitudine, manipolazione e illusioni sentimentali che diventò prima materia teatrale con "Se non sporca il mio pavimento" di Giuliano Scarpinato, per poi raggiungere il grande schermo. Da quell'eco dolorosa nasce La Gioia, film di Nicolangelo Gelormini, dal 12 febbraio al cinema. Un'opera che guarda al fatto reale senza imitarlo, trasformandolo in un racconto universale sulle ferite invisibili degli esseri umani.

