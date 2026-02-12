La Gazzetta dello Sport preannuncia un’importante novità su Vergara

La Gazzetta dello Sport scrive di una possibile svolta per Antonio Vergara. Dopo aver mostrato ottime prestazioni negli ultimi tempi, il talento del Napoli potrebbe tornare in lista per i playoff di fine marzo. Se così fosse, potrebbe avere una chance di aiutare il suo team a conquistare la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti. La decisione finale spetta ancora a Rino Gattuso, ma l’attenzione è tutta su Vergara e sulle sue prossime mosse.

Dopo le ottime prestazioni dell’ultimo mese, la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna lancia una possibile indiscrezione su Antonio Vergara: il talento del Napoli potrebbe rientrare tra i convocati di Rino Gattuso per i playoff di fine marzo, decisivi per alimentare il sogno Mondiale negli Stati Uniti. La Rosea sottolinea che il commissario tecnico sta osservando con grande attenzione l’ultima rivelazione del campionato. Gattuso, in vista di sfide che si preannunciano dure e ad altissima tensione, sembra orientato a puntare su giocatori di esperienza, capaci di reggere la pressione e mantenere lucidità nei momenti chiave.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Vergara Napoli

Ultime notizie su Vergara Napoli

