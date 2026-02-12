La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | chi la accusa sa di essere in malafede

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di essere in malafede. La polemica è scoppiata dopo le dichiarazioni della parlamentare italiana, che ha criticato il supporto internazionale alla Russia. Secondo Parigi, le sue parole rischiano di alimentare tensioni e destabilizzare gli sforzi diplomatici. Albanese, però, non ha ancora commentato la situazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Italia e Francia, mentre il dibattito sulla guerra in Ucraina resta acceso.

"Invece di fermare la Russia, gran parte del mondo l'ha armata, le ha dato scuse politiche, riparo politico, supporto economico e finanziario. Ora vediamo che noi, come umanità, abbiamo un nemico comune". Scommetto che queste parole non avrebbero destato scandalo. Scommetto che nessuno di quelli che chiede le dimissioni di Francesca Albanese asserendo che con questa dichiarazione – dove al posto della Russia c'era Israele, e che oltretutto non ha mai pronunciato in quei termini, come spiego tra un attimo – intendesse cancellare Israele e i suoi abitanti (e non, come ovvio, cancellare la politica criminale di Israele), oserebbe chiedere le dimissioni di chi dichiara di voler "fermare la Russia" e "smettere di dare supporto economico, militare, finanziario e politico alla Russia" (anche perché la Russia, in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina, la sanzioniamo: 19 volte.

