La Fondazione Marconi concede il suo patrocinio al Mirs

La Fondazione Marconi ha deciso di sostenere il Museo Interattivo della Radio e della Società, il Mirs, concedendogli il suo patrocinio. La scelta arriva proprio il 13 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della Radio, un segnale chiaro di riconoscimento per questa realtà che si occupa di conservare e raccontare la storia dei media in Italia.

A ridosso della Giornata Mondiale della Radio del 13 febbraio, la prestigiosa realtà concede il proprio patrocinio al Museo Interattivo della Radio e della Società di Pasiano di Pordenone Arriva nella data più simbolica possibile, la Giornata Mondiale della Radio del 13 febbraio, il prestigioso riconoscimento che consacra il Mirs, il Museo Interattivo della Radio e della Società, come una delle realtà museali più autorevoli nel panorama nazionale dedicato alla storia dei media e della comunicazione. La Fondazione Guglielmo Marconi ha infatti ufficialmente concesso il proprio patrocinio al museo di Pasiano di Pordenone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Fondazione Marconi Un anno di Mirs: 4 mila visitatori e una giornata di festa per il museo che parla al futuro Un anno di Mirs, un traguardo che testimonia il suo successo: 4 mila visitatori, tra studenti e famiglie, hanno scoperto un museo che guarda al futuro. Rachelina Ambrosini e la Fondazione che porta il suo nome Rachelina Ambrosini, nata il 2 luglio 1925 a Pietradefusi, è ricordata attraverso la fondazione a lei dedicata. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fondazione Marconi Argomenti discussi: Un riconoscimento che vale doppio: la Fondazione Marconi concede il suo patrocinio al Mirs; È tempo di operetta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: La Vedova allegra in scena domenica 15 febbraio; Riparte il sostegno alle scuole con il Bando Istruzione della Fondazione Friuli. La Fondazione Marconi celebra i 130 anni del primo segnale wirelessA Villa Griffone di Pontecchio Marconi (Bologna), la Fondazione intitolata a Guglielmo Marconi ha celebrato i 130 anni dal primo segnale wireless, realizzato nel 1895 proprio dal giovane Marconi, ... ansa.it Fondazione Marconi celebra 130 anni del primo segnale wirelessA Villa Griffone di Pontecchio Marconi (Bologna), la Fondazione intitolata a Guglielmo Marconi ha celebrato i 130 anni dal primo segnale wireless, realizzato nel 1895 proprio dal giovane Marconi, ... ansa.it UN RICONOSCIMENTO CHE “VALE DOPPIO”: LA FONDAZIONE MARCONI CONCEDE IL SUO PATROCINIO AL MIRS Arriva nella data più simbolica possibile, la Giornata Mondiale della Radio del 13 febbraio, il prestigioso riconoscimento che consacra il Mi - facebook.com facebook La Regione Basilicata accelera sulla transizione tecnologica e presenta a Potenza l'accordo con il Quadrato della Radio, associazione no profit legata alla Fondazione Marconi. Al centro dell'intesa lo Smart Digital Navigator, una metodologia innovativ... x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.