La firma sulle Olimpiadi Impianti progettati e realizzati da Samorani | Che fatica la pista di bob

La realizzazione degli impianti per le Olimpiadi di Milano-Cortina ha portato a non pochi problemi. Samorani ha progettato e costruito le strutture, ma la pista di bob e skeleton ha dato filo da torcere. Molti avevano dubbi sulla consegna in tempo utile, e ora si sono visti alle prese con le difficoltà di completare un’opera complessa e delicata. È stata una vera sfida portare tutto a termine, tra ritardi e imprevisti.

"Molti dicevano che non saremmo riusciti a realizzare l’impianto per bob e skeleton in tempo per le Olimpiadi. E invece.". Lucia Samorani, riminese doc (è figlia di Domenico, chirurgo ed ex consigliere comunale) in questi giorni è a Milano e non si perde una gara dei Giochi. "È emozionante guardare in tivù le competizioni negli impianti ai cui abbiamo lavorato". Ingegnere civile, 41 anni, sposata con 4 figli, Lucia vive a Milano dal 2010. E da marzo 2024 è direttore tecnico di Simico, la società pubblica costituita per realizzare gli impianti e le infrastrutture di queste Olimpiadi invernali. Cantieri per 98 opere (47 sportive e 51 infrastruttural) per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

