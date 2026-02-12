La Finlandia sospende l’allenatore di salto con gli sci | Ha problemi con l’alcol

La Finlandia ha deciso di sospendere l’allenatore della nazionale di salto con gli sci, Igor Medved. Il motivo ufficiale riguarda problemi con l’alcol. Medved ha lasciato Predazzo e i Giochi invernali di Milano-Cortina, senza ulteriori dettagli sulla situazione. La federazione finlandese ha preso questa decisione per tutelare la squadra e la propria credibilità.

L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, ha lasciato Predazzo e i Giochi invernali di Milano – Cortina. A quanto si apprende il Comitato olimpico finlandese avrebbe comunicato al coach la decisione di richiamarlo in patria “per comportamenti ritenuti contrari alle regole e ai valori della squadra “. “Medved è tornato a casa oggi (giovedì). Si tratta di problemi legati all’alcol. Prendiamo sempre sul serio la violazione delle regole da parte della squadra e reagiremo in fretta”, ha dichiarato il team manager finlandese Janne Hänninen in una dichiarazione del Comitato Olimpico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

