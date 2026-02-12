La fiducia nell’intelligenza artificiale sta crescendo, ma lo fa a un ritmo che preoccupa. Gli utenti sono sempre più disposti a usare i sistemi di IA, anche se non si fidano completamente di loro. In questo modo, condividono dati sensibili senza garanzie certe sulla loro sicurezza. Il paradosso è evidente: da un lato si alimenta l’ottimismo, dall’altro aumentano i rischi per la privacy e la sicurezza.

La Fiducia nell’IA è un Paradosso: Cresce l’Ottimismo, Aumentano i Rischi per la Sicurezza dei Dati. Un contrasto significativo emerge nel panorama tecnologico globale del 2026: la fiducia nell’intelligenza artificiale è in aumento, ma parallelamente si registra una diffusa tendenza a condividere informazioni sensibili con sistemi di cui gli utenti non si fidano completamente. Questa dicotomia, evidenziata dall’edizione 2026 del VivaTech Trust Barometer, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza digitale e sulla sovranità tecnologica, con ripercussioni particolarmente rilevanti in Europa e in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

