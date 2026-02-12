Una donna racconta di aver vissuto un’esperienza drammatica: sua nonna di 100 anni è stata rimossa dall’ospedale senza il suo consenso, come se fosse una criminale. La nonna è morta da sola, senza che nessuno le potesse stare vicino in quei momenti cruciali. La caregiver denuncia di essere stata lasciata senza autorizzazione, anche la sera in cui la nonna stava per spegnersi. Una vicenda che solleva molte domande sul rispetto e le procedure nelle strutture sanitarie.

“Non sono mai stata autorizzata. Neanche la sera in cui stava per morire. Cacciata come una criminale. Cacciata come una bandita per una settimana. E perfino in punto di morte”. Monica Raucci è molto amareggiata. Sua nonna Maria è morta all’età di 100 anni nella notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso in una stanza dell’ Aurelia Hospital, struttura ospedaliera romana privata accreditata con il Servizio sanitario regionale. La signora si era rotta il femore ed era ricoverata presso la clinica romana dall’8 dicembre. La nipote, in quanto caregiver della nonna che era al 100% non autosufficiente ai sensi della legge 104 del 1992, denuncia di aver chiesto più volte alla struttura di poter assistere la nonna anche al di fuori degli orari di visita, appellandosi al dpcm del 2 marzo 2021 che prevedeva il libero accesso anche nelle zone di degenza degli accompagnatori dei pazienti “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La denuncia: “Io caregiver di mia nonna centenaria cacciata dall’ospedale come una criminale e lei è morta sola senza dignità”

Approfondimenti su Morte Nonna

Pink è stata ricoverata in ospedale nella notte di Capodanno, a causa di un intervento al collo.

Una nonna si sfoga su Reddit, raccontando di sentirsi frustrata per dover sempre occuparsi della nipotina e chiedendo di essere pagata come babysitter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Morte Nonna

Punito perché caregiver: la denuncia dell’insegnante siciliano Francesco MaliziaDurante una telefonata allucinante la preside mi ha detto che se quel giorno avessi usato il permesso che avevo chiesto per accudire mia moglie mi avrebbe licenziato, e in un eccesso di rabbia ha amm ... nursetimes.org

Caregiver, ecco la nuova proposta di legge sul pensionamento anticipatoAvviato l’esame di un provvedimento che punta a riconoscere ai caregiver familiari il diritto al pensionamento anticipato. nursetimes.org

FIUMICINO ONLINE - Caregiver, pagamenti in ritardo: famiglie in protesta a Fiumicino. Il gruppo consiliare PD denuncia il mancato contributo di gennaio: “Mamme esasperate, serve chiarezza immediata” ... Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com facebook