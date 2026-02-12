Nkunku ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite e sta tornando a essere protagonista nel Milan. Dopo un autunno difficile e un gennaio in cui il club aveva aperto alla cessione, il francese sembra aver trovato il suo ritmo. Le sue ultime prestazioni, fatte di gol e sorrisi, hanno ridato fiducia all’attacco rossonero, che ora si affida a lui per cercare di uscire dal momento complicato.

"Deve sorridere di più". Non è la prima volta che nei sedici ettari di Milanello si sente questo consiglio. E' quello che Pioli diceva a Leao quattro anni fa ed è la stessa cosa che Allegri ha raccomandato a Nkunku. Perché essere un attaccante diventa triste non solo quando il pallone non entra, ma anche quando ci si sente sulle spalle il peso di un intero reparto. E si rischia di restarne schiacciati. Succede così a quelli bravi: è alla loro porta che tutti vanno a bussare quando le aspettative non collimano con i voti in pagella. La stagione di Christo sino a questo momento è stata un giro sulle montagne russe da cui il francese sta finalmente scendendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La cura Allegri, la gamba e i sorrisi: così Nkunku è sceso dalle montagne russe

Approfondimenti su Allegri Nkunku

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Allegri Nkunku

Argomenti discussi: Milan, la cura Allegri cancella la difesa colabrodo. E l'ex Juve fa volare Maignan; Leao e Pulisic TOP del Milan ma separati! I tanti infortuni esaltano la grandezza del lavoro di Allegri; Bologna-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, gli highlights; Conte, la Panchina d'oro e d'orgoglio.

Milan, la cura Allegri cancella la difesa colabrodo. E l'ex Juve fa volare Maignanu001a??@7s??deO?u0014qu0015W?? fj?u0013p??=??m??0F4?)]h???|??u0002hh?W+?n??h?u0004?2u0002 ? {u0017u0001??2u00029u0013??Wk?|N??ju0002???q (??u0002?? {?|0? {?wh???`8u0019u0002u0011??? {2/7?u0010Z???IT ... tuttosport.com

Leao, la cura Allegri funziona: da Tevez a Higuain è una questione di golAllegri, però, non lo ha dimenticato. Ha sempre parlato di lui, pronosticandogli la stagione della svolta: «Leao è un giocatore straordinario, farà una grande annata - disse il 7 luglio, giorno della ... tuttosport.com

Dopo alcuni mesi di adattamento, ora Nkunku è un’arma in più per Allegri L’intervista completa è disponibile su La Gazzetta dello Sport (10/02/26) a cura di Marco Guidi e Andrea Ramazzotti 1/5 x.com

San Valentino all'Allegria Sabato 14 febbraio 2026 Per la serata più romantica dell’anno abbiamo creato un menu speciale che parla di territorio, stagionalità e cucina friulana, con materie prime selezionate e prodotti a km 0, lavorati con cura e rispetto - facebook.com facebook