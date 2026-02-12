La cultura bergamasca è per buona parte tutta franabile

La cultura bergamasca rischia di scomparire se non si interviene subito. Molti beni storici e artistici della zona sono fragili e soggetti a danni, e la situazione potrebbe peggiorare se non si adottano misure concrete di tutela. La responsabilità di proteggere questo patrimonio è di tutti, e il tempo per agire è ora.

I video del ciclone Harry e del crollo delle abitazioni a Niscemi ci sembrano scene lontane, che non riguardano il territorio bergamasco. Ma il dissesto idrogeologico non è un genere cinematografico: è una condizione che riguarda il 94,5% dei Comuni italiani. E otto milioni di persone. Tra cui ci siamo anche noi. La Lombardia rientra tra le regioni maggiormente colpite, insieme a Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto e Liguria. E a Bergamo? A Bergamo succede qualcosa che non fa il rumore delle onde alte dieci metri. Non finisce nei reel con la musica drammatica sotto. Ma c'è. E riguarda una cosa che dovremmo prendere molto sul serio: la cultura.

