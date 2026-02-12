la crisi del wapo dipende dalla politica poco e dai conti tantissimo

Nei giorni scorsi, il Washington Post ha annunciato il taglio di 300 posti di lavoro tra i giornalisti. La decisione ha suscitato molte polemiche e preoccupazioni sulla qualità dell’informazione. La crisi, infatti, sembra più legata ai problemi finanziari dell’azienda che a scelte politiche. La direzione spiega che si tratta di una ristrutturazione necessaria per far fronte ai cali di entrate, ma i dipendenti temono che si riduca la capacità di fare inchieste approfondite. La situazione resta tesa, mentre tutti attendono sviluppi.

Da almeno cinque anni il giornale di Washington mostra segnali di affanno. Sul fronte della carta il declino è stato rapido e continuo, e la qualità editoriale non salva dalla debolezza economica. Un avvertimento per tutta l’industria dei media La crisi del Washington Post viene letta prevalentemente in chiave politica. La decisione di licenziare 300 giornalisti e le successive dimissioni del direttore generale sono considerate da molti un modo per compiacere Donald Trump in vista di possibili futuri vantaggi. Questa interpretazione contiene una parte di verità, ma rischia di essere fuorviante se diventa l’unica chiave di lettura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

