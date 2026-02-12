La corsa al caccia del futuro è la fotografia delle difficoltà della difesa europea

La corsa per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione mette in luce le sfide della difesa europea. Francia e Germania lavorano insieme, ma il progetto ricorda le difficoltà incontrate con il lanciatore Ariane-6, nato da una joint venture tra Airbus e Safran. La strada è lunga e piena di ostacoli, e il rischio di ritardi o fallimenti rimane alto.

Al presidente Emmanuel Macron il progetto per la realizzazione di un caccia di sesta generazione che Francia e Germania stanno portando avanti assieme ricorda quanto accaduto con il lanciatore europeo Ariane-6 sviluppato dalla joint venture della compagnia europea Airbus e del gruppo francese Safran e inaugurato un anno e mezzo fa. «Ogni settimana sentivo dire che i tedeschi non avrebbero investito, che era finita, che era una catastrofe. Ce l’abbiamo fatta», ha detto in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a diversi giornali europei fra cui Le Monde. «È un buon progetto e non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte tedesca che mi indichi che non lo sia», ha aggiunto commentando quanto ricostruito da Politico, ovvero che il progetto lanciato nel 2017 da lui e dall’allora cancelliera Angela Merkel sarebbe «sull’orlo del collasso», sull’onda crescente dei malumori che filtrano da Berlino nei confronti dei produttori francesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO.

