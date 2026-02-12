La Commissione europea ha deciso di mettere un freno alle aziende di moda che distruggono le scorte invendute. Da luglio, i grandi marchi non potranno più bruciare o smaltire vestiti, scarpe e accessori inutilizzati. La misura mira a ridurre gli sprechi e a proteggere l’ambiente, facendo un passo deciso contro le pratiche più dannose del settore.

La Commissione europea fa un passo avanti contro gli sprechi nel settore moda. A partire da luglio, le aziende non potranno più distruggere vestiti, scarpe e accessori, una pratica che spreca risorse e danneggia l’ambiente. L’obiettivo è limitare la sovrapproduzione dei grandi brand e mitigare l’ impatto ambientale di uno dei settori più inquinanti al mondo. Perché i brand continuano a distruggere i vestiti?. Le nuove norme fanno parte dell’ESPR (il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili) il quadro normativo che stabilisce i criteri di sostenibilità e durabilità dei prodotti immessi sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Commissione europea ha adottato nuove misure per impedire ai grand brand di distruggere le scorte invendute.

